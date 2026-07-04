Як повідомили у Генштабі, сьогодні уражено нафтовий термінал “Санкт-Петербург”, пункт базування “Кронштадт”, вертоліт та інші об’єкти ворога, але не тільки.

У ніч на 4 липня в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали ураження нафтовому терміналу “Санкт-Петербург” у Ленінградській області рф.

Зафіксовано влучання в об’єкт із подальшою пожежею на території терміналу.

Ступінь завданих збитків уточнюється.

Нафтовий термінал “Санкт-Петербург” є одним із найбільших терміналів з перевалки нафтопродуктів у Балтійському регіоні. Його проєктна пропускна спроможність становить 12,5 млн тонн нафтопродуктів на рік, а резервуарний парк має загальний об’єм близько 441 тис. м³.

Задіяний у забезпеченні окупаційної армії російської федерації.

Також завдано ураження пункту базування “Кронштадт” у Ленінградській області рф.

Зафіксовано влучання в об’єкт із подальшою пожежею на території порту.

Ступінь завданих збитків уточнюється.

“Кронштадт” є одним із головних пунктів базування Балтійського флоту рф.

Також уражено вертоліт противника в акваторії Азовського моря. Ступінь пошкоджень уточнюється.

Окрім того, уражено залізничний міст через річку Сіверський Донець у районі Станиці Луганської. Об’єкт використовується противником для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів.

Уражено два пункти управління ворога у районі Шахтарського Донецької області, склад БпЛА у Титарівці, ремонтний підрозділ у Старобільську та склад паливно-мастильних матеріалів у Луганську.

Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії російської федерації.