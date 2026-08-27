Настя і Потап вчергове обурили українців, опублікувавши одночасно такий ролик.

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко виклав позицію, яку поділяє більшість українців.

-26 серпня Потап (Олексій Потапенко) та Настя Каменських опублікували на своїй офіційній сторінці в Instagram спільний ролик.

У першій частині вони демонстративно кривляться під російськомовний напис приблизно такого змісту: «Боже, вибачте нас, будь ласка, за те, що ми говоримо російською, ми зовсім забули, що існує таке поняття, як…». Після цього кадр змінюється: вони танцюють на яхті, а на екрані з’являється слово «Свобода».

Дехто намагається знайти тут скритий сенс протиставлення “свобода” та “російська мова”. Проте, варто пам’ятати лише одне. Якщо щось виглядає, як лайно, пахне, як лайно – то це точно лайно.

Окрім публічного засудження та обурення в мене лише одне питання. Ні, не до СБУ бо це не їх парафія. До РНБО та ЦПД (яка є частиною РНБО). А чому вони досі не під санкціями та не позбавлені українського громадянства? Переконаний, що вони точно не на консульському облиіку, що дає формальне права це зробити. А жити в Іспанії без громадянства їм можна буде лише в таборі для біженців. Де не дуже комфортно співати російською.

Наша беззубість та політична кон’юктура санкцій до добра не доведе. Факт, – зазначив Андрющенко.

ІншеТВ нагадує, що до певного часу Настя Каменських залишалася в Україні, а потім раптом знову поєдналася з Потапом попри розмови про їх розлучення Що сталося? А сталася втрата грошей, яка, ймовірно, і утримувала її у “патріотичній позиції”. Артистка від 2021 року була обличчям компанії “Золотий вік”, однак після необережних висловлювань Каменських, які збурили суспільство, ювелірний бренд прийняв рішення достроково розірвати контракт із виконавицею. Видання Forbes, поспілкувавшись з експертами, зазначає, що співачка отримувала на рік завдяки співпраці з ювелірним брендом один мільйон доларів. Скандал довкола артистки розгорівся після її концерту в США, де Настя Каменських співала свої старі російськомовні хіти. Але обурило користувачів те, що артистка просто зі сцени сказала “нєважно, на каком язикє”. Для українців ця фраза стала тригерною, оскільки в країні триває війна, яку розв’язала Росія.

Після розірвання рекламного контракту Настя виїхала з України.