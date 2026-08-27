Короткий візит директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви був неоголошеним, але його важко було пропустити: він летів на C-17A, великому важкому транспортному літаку, який аналітики відкритих джерел швидко ідентифікували та відстежили. За кілька годин він уже повертався додому.

Мета візиту Реткліффа залишається невідомою. В інтерв’ю Гленну Беку президент Трамп назвав його «своєрідним напіврутинним», але такі поїздки трапляються рідко. Попереднього разу директор ЦРУ їздив до Росії в листопаді 2021 року, коли Вільям Дж. Бернс повідомив Москві, що Сполучені Штати знають про плани Володимира Путіна вторгнутися в Україну. Більш ймовірним поясненням цієї останньої поїздки є те, що Росія стає дедалі небезпечнішою, і адміністрація Трампа хотіла застерегти її від ескалації.

Про це пише The Atlantic.

Візит Реткліффа відбувається в один з найскладніших періодів війни для Кремля. Завдяки своїм безпілотникам Україна змогла вражати військові цілі та нафтову інфраструктуру глибоко всередині Росії, водночас перешкоджаючи просуванню Москви на полі бою, перетворюючи фронт на смертельну коробку, де все, що рухається, вражається за лічені хвилини. Незважаючи на незначний прогрес, Росія продовжує зазнавати великих втрат. У травні кількість загиблих росіян досягла майже півмільйона, за словами Енн Кіст-Батлер, голови Центру урядового зв’язку Великої Британії (GCHQ).

Слабкість Росії може робити Путіна більш безрозсудним. Wall Street Journal кілька тижнів тому повідомила, що розвідувальне співтовариство США стурбоване тим, що Росія може здійснити обмежений напад на державу НАТО, можливо, навіть розпочавши невелике наземне вторгнення. Такий напад може перешкодити власним інтересам Росії, спонукаючи Європу прискорити нарощування військової сили та націлитися на суверенні активи Москви. Але Путін може розглядати напад на країну НАТО як безпрецедентну можливість розірвати альянс, створивши кризу, в якій Сполучені Штати не зможуть діяти.

Якщо Вашингтон не відреагує на такий акт агресії, Росія може викрити пункт НАТО про взаємний захист як порожній. У Путіна є певні підстави вважати, що Сполучені Штати можуть уникнути конфлікту, якщо він незабаром його ініціює. Трамп неодноразово висловлював зневагу до Європи та не виявляв особливого інтересу до того, щоб кинути виклик Путіну. Крім того, арсенали зброї Америки вичерпані після війни в Ірані. Можливо, у відповідь на побоювання щодо посилення російської агресії, НАТО минулого тижня провело великі повітряні навчання під керівництвом США над Польщею та Балтійським регіоном, які включали польоти поблизу російського анклаву Калінінград.

З’явилися й інші можливі ознаки зростання войовничості Путіна. В останні тижні Європою прокотилася серія атак на низькій висоті. Цього місяця в аеропорту Лейпцига було знайдено дрони, начинені вибухівкою, а на збройових заводах та інших чутливих об’єктах в Естонії, Італії, Болгарії та Нідерландах, які надали допомогу Україні, сталися вибухи або пожежі. Влада приписує деякі, але не всі атаки Москві, а російські чиновники заперечують відповідальність. Але вони дотримуються усталеної схеми російських провокацій у Європі.

Незалежно від амбіцій Путіна в інших частинах Європи, він, схоже, налаштований вести війну в Україні нескінченно довго. Росія посилила свої атаки балістичними ракетами на українську інфраструктуру, скориставшись нестачею протиповітряної оборони Києва. Повідомлення Journal свідчать про те, що Путін може готувати масштабну мобілізацію для поповнення російської армії для відновлення наступу. Російський лідер може спробувати придушити Україну цієї зими масованою бомбардувальною кампанією, спрямованою на знищення її енергосистеми. Але Київ навряд чи капітулюватиме, оскільки знає, що Путін запровадить каральні терміни.

Якщо Україна переживе зиму та збереже здатність завдавати ударів глибоко всередині Росії, то Путін може вирішити припинити війну в середині 2027 року. Зіткнувшись з перспективою переобрання президента США у 2029 році, який буде більш проукраїнським, ніж Трамп, Путін може вирішити укласти вигідну угоду з цією адміністрацією. Це може включати більшість елементів 28-пунктного плану Трампа без виведення України з території, яку вона зараз контролює. Це дозволило б Путіну побудувати відносини зі Сполученими Штатами за час, що залишився у Трампа на посаді президента, — скасувати санкції, знову приєднатися до G7 та спробувати опосередковано підірвати альянс НАТО через партнерство з Трампом.

Попри всі хвастощі Трампа щодо Європи, у нього є реальні стимули чинити опір зараз, щоб запобігти кризі, яка може вийти з-під контролю. Його адміністрація має варіанти стримування Путіна,якщо він хоче їх використовувати. Наприклад, Вашингтон міг би попередити Москву, що якщо вона продовжить свої заперечувані атаки в Європі, Сполучені Штати підтримають доступ України до Starlink на території Росії, що підвищить ефективність далекобійної ударної кампанії Києва.

По дорозі до Москви Реткліфф зупинився в Латвії. Сьогодні прем’єр-міністр Латвії назвав поїздку «дуже добрим сигналом», що, схоже, натякало на те, що Реткліфф був там, прагнучи зміцнити європейську безпеку. Якщо директор ЦРУ мав із собою попередження, воно мало бути однозначним: будь-який напад на територію НАТО приведе до втручання Сполучених Штатів. Трамп, можливо, не хоче брати на себе такі зобов’язання, але може бути необхідним переконатися, що Путін ніколи не дійде висновку, що у нього є можливість розпочати війну, яка розіб’є НАТО.