У ніч на 27 серпня (з 18:00 26 серпня) противник атакував двома протикорабельними ракетами Онікс із ТОТ АР Крим, балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 з Брянської та Курської обл. рф, а також 258 ударними БпЛА типу Shahed (близько третини – реактивні), Гербера, S8000 “Бандероль” та дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф., ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Основні напрямки удару – Одещина, Київщина, Дніпропетровщина, Полтавщина, Запоріжжя.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено протикорабельну ракету Онікс, 7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23, 3 S8000 “Бандероль”, а також 222 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів на півдні, півночі, сході та у центрі країни.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 11 локаціях. Крім того, частина ворожих засобів ураження не досягла своїх цілей, інформація щодо них уточнюється.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!