Розпочалася 1646-та доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.



Загалом протягом минулої доби зафіксовано 229 бойових зіткнень.



Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ станом на 08:00 27.08.2026, передає Інше ТВ.

Вчора противник завдав 88 авіаційних ударів, під час яких скинув 294 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 11 150 дронів-камікадзе та здійснили 3288 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, 47 — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.



Артилерійських обстрілів ворога, зокрема, зазнали населені пункти Винторівка, Кореньок, Кіндратівка, Корчаківка, Кружок, Бачівськ, Сопич, Атинське, Нескучне, Волфине, Безсалівка, Яструбщина Сумської області.



За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили дев’ять пунктів управління, сім районів зосередження живої сили противника, три артилерійські системи, 10 пунктів управління БпЛА та три інші важливі об’єкти противника.



На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби зафіксовано 10 боєзіткнень. Водночас агресор здійснив 52 обстріли позицій наших військ і населених пунктів. Також противник завдав трьох авіаударів із застосуванням шести КАБ.



На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 10 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районах населених пунктів Приліпка, Стариця, Синельникове, Вільча, Лиман, Вовчанські Хутори.



На Куп’янському напрямку відбулася одна наступальна дія ворога в напрямку Радьківки.



Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти сім разів атакували в районі Лимана та у бік населених пунктів Греківка й Новоселівка.



На Слов’янському напрямку противник здійснив шість штурмових дій у районах населених пунктів Озерне, Закітне, Крива Лука та у бік Миколаївки.



На Краматорському напрямку російські загарбники проводили три наступальні дії в районі Федорівки Другої та Никифорівки.



На Костянтинівському напрямку зафіксовано 28 атак. Загарбники вели штурмові дії у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Новоселівка, Русин Яр, Нове Шахове та в бік Миколайпілля.



Тридцять одну атаку здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Білицьке, Василівка, Сергіївка, Світле, Новий Донбас, Мирне, Філія, Новопавлівка та в районах Удачного, Новоолександрівки й Молодецького.



На Олександрівському напрямку ворог здійснив п’ять атак у бік Піддубного та в районі Рибного.



На Гуляйпільському напрямку окупанти дев’ять разів атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися в бік населених пунктів Воздвижівка, Добропілля, Чарівне, Новоселівка та в районі Білогір’я й Лугівського.



На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили чотири спроби противника просунутися вперед у бік населених пунктів Мала Токмачка, Новоандріївка, Лук’янівське.



На Придніпровському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив.



На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.



Як повідомляло Інше ТВ, ЗСУ ще знешкодили 1400 окупантів. Всі втрати ворога