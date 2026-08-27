26 серпня та в ніч проти 27-го на території Миколаївщини виникло 9 пожеж, на одній з яких постраждав чоловік.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.

Сталося це у м. Миколаєві — горіла кімната приватного житлового будинку. По прибуттю вогнеборці з’ясували, що чоловік 1957 р.н. отримав опіки. Медики оглянули постраждалого, надали першу допомогу. В подальшому від госпіталізації той відмовився. Пожежу рятувальники загасили на площі 10 кв. м.

Майже всі інші пожежі, попри зниження температурних показників та дощові опади, — це знову горіння сухостоїв, пожнивних залишків, хвойного настилу та лісосмуги як на відкритих територіях, так і у приватному секторі.

Підрозділами Головного управління забезпечено реагування на всі повідомлення.

Як повідомляло Інше ТВ, Автівки, вулики та екосистеми – протягом доби на Миколаївщині загасили 44 пожежі (ФОТО)