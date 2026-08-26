25 серпня та в ніч проти 26 на території Миколаївщини зареєстровано 44 пожежі.

Як повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, одна з них виникла в житловому секторі — у м. Вознесенськ на території приватного домоволодіння горіли дерев’яні господарчі споруди. Площа пожежі склала 50 кв. м.

Ще три — на транспорті:

– на околиці с. Дорошівка Вознесенського району загорівся автомобіль ВАЗ 2102;

– у м. Миколаєві на відкритій території загорілось сміття та два автомобіля — легковик Skoda та вантажівка. Загальна площа горіння 100 кв. м;

– за межами с. Кандибине Костянтинівської громади Миколаївського району горів сухостій та автомобіль ГАЗ-66 з причепом з вуликами. Автомобіль в результаті пожежі знищено, але частину вуликів вдалось вберегти.

Майже всі інші епізоди — горіння сухостоїв, чагарників, пожнивних залишків та сміття на відкритих територіях.

Загальна площа пожеж — понад 37 га.

Підрозділами Головного управління забезпечено реагування на всі повідомлення. В окремих епізодах до гасіння залучались вогнеборці місцевих пожежних охорон.

Як повідомляло Інше ТВ, 45 пожеж на Миколаївщині за добу – вогонь знищив понад 21 га (ФОТО)