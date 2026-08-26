Легендарна американська кантрі-співачка Доллі Партон померла у віці 80 років. Про це повідомила її родина на сторінках співачки в соціальних мережах.

“Сум належить нам, а не Доллі, – заявив у відеозверненні племінник Доллі Партон Браян Сівер, – Доллі жила у світлі й тепер, без сумніву, перебуває в обіймах Ісуса”.

Це настільки важлива подія для США, що Дональд Трамп розпорядився до 1 вересня приспустити всі державні прапори.

“На знак поваги до пам’яті Доллі Партон я, відповідно до повноважень, наданих мені Конституцією та законами США, розпоряджаюся приспустити прапор Сполучених Штатів над Білим домом, усіма державними будівлями та територіями, на всіх військових об’єктах і військово-морських базах, а також на всіх військово-морських кораблях федерального уряду в окрузі Колумбія, по всій території Сполучених Штатів, а також на їхніх територіях і володіннях — до заходу сонця 1 вересня 2026 року. Я також розпоряджаюся на цей самий період приспустити прапор у всіх посольствах, дипломатичних представництвах, консульських установах та інших об’єктах Сполучених Штатів за кордоном, включно з усіма військовими об’єктами, військово-морськими кораблями та базами”, – написав Трамп.

То хто така, ця видатна жінка, яка своїм життям заслужила таку посмертну шану?

Українцям, мабуть, важливо знати, що у минулому році Доллі Партон під час свого концерту в США зі сцени звернулася до українців. Вона передала привіт “братам та сестрам в Україні” і закликала молитись за мир.

Доллі Партон написала понад 3000 композицій, а сумарна кількість її проданих записів перевищує 100 млн доларів, пише ВВС.

Найбільш відомі пісні Партон – “Jolene”, “Hello, I’m Dolly”, “I Will Always Love You”, кавер якої у виконанні Вітні Г’юстон стала міжнародним хітом.

Партон також знялася у фільмах “Найкращий маленький бордель в Техасі” та “Сталеві магнолії”.

Наприкінці 70-х років Доллі отримала першу премію “Греммі”. Згодом її номінували на “Оскар”.