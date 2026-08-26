Категорія А3.4 «Втрата оплачуваної роботи» дозволяє фізичним особам подати заяву про компенсацію за втрату доходу від оплачуваної роботи або самозайнятості через міжнародно-протиправні дії Росії з 24 лютого 2022 року.
Про це повідомляється на сайті Дії, передає Інше ТВ.
Хто може подати заяву
Заяви можуть подати фізичні особи, які:
працювали за трудовим договором або контрактом;
виконували роботу за цивільно-правовим договором;
були самозайнятими;
працювали за усним договором;
працювали або надавали послуги без письмового чи усного договору, але отримували за це оплату.
Заяви стосуються українців, що перебували на території України в межах міжнародно визнаних кордонів, включаючи територіальні води.
Як це зробити?
Авторизуйтеся на порталі Дія.
Оберіть розділ Репарації: міжнародний Реєстр збитків.
Виберіть категорію А3.4 Втрата оплачуваної роботи.
Заповніть заяву та додайте докази за наявності.
Підпишіть електронним підписом та відправте.
Якщо ви фізична особа-підприємець і втратили прибуток від бізнесу, подайте заяву в окремій категорії — А3.5 Втрата приватного підприємництва.
Реєстр створений для збору заяв про компенсацію збитків, втрат чи шкоди, завданих після 24 лютого 2022 року на території України, через міжнародно-протиправні дії Російської Федерації проти України. Послугу реалізує Міністерство цифрової трансформації та Міністерство юстиції. Розвиток сервісу виконується швейцарсько-українською Програмою EGAP, що впроваджується Фондом Східна Європа.
Як повідомляло Інше ТВ, Міжнародний Реєстр збитків: у Дії відкрили дві нові категорії заяв