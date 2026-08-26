Категорія А3.4 «Втрата оплачуваної роботи» дозволяє фізичним особам подати заяву про компенсацію за втрату доходу від оплачуваної роботи або самозайнятості через міжнародно-протиправні дії Росії з 24 лютого 2022 року.

Про це повідомляється на сайті Дії, передає Інше ТВ.

Хто може подати заяву

Заяви можуть подати фізичні особи, які:

працювали за трудовим договором або контрактом;

виконували роботу за цивільно-правовим договором;

були самозайнятими;

працювали за усним договором;

працювали або надавали послуги без письмового чи усного договору, але отримували за це оплату.

Заяви стосуються українців, що перебували на території України в межах міжнародно визнаних кордонів, включаючи територіальні води.

Як це зробити?

Авторизуйтеся на порталі Дія.

Оберіть розділ Репарації: міжнародний Реєстр збитків.

Виберіть категорію А3.4 Втрата оплачуваної роботи.

Заповніть заяву та додайте докази за наявності.

Підпишіть електронним підписом та відправте.

Якщо ви фізична особа-підприємець і втратили прибуток від бізнесу, подайте заяву в окремій категорії — А3.5 Втрата приватного підприємництва.

Реєстр створений для збору заяв про компенсацію збитків, втрат чи шкоди, завданих після 24 лютого 2022 року на території України, через міжнародно-протиправні дії Російської Федерації проти України. Послугу реалізує Міністерство цифрової трансформації та Міністерство юстиції. Розвиток сервісу виконується швейцарсько-українською Програмою EGAP, що впроваджується Фондом Східна Європа.

Як повідомляло Інше ТВ, Міжнародний Реєстр збитків: у Дії відкрили дві нові категорії заяв