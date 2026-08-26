Служба безпеки за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України викрила на Одещині російського агента. Ним виявився завербований ворогом мобілізований до однієї з механізованих бригад ЗСУ, який коригував ворожі обстріли на півдні України.

Про це повідомили в пресцентрі СБУ, передає Інше ТВ.

Як з’ясувало розслідування, військовий потрапив до уваги рашистів, коли шукав «швидкі» заробітки у Телеграм-каналах. Там на нього вийшов російський спецслужбіст і запропонував співпрацю в обмін на обіцянку «легких» грошей.

Після вербування зловмисник орендованим автомобілем об’їжджав обласний центр та прилеглі райони, щоб приховано зафіксувати на камеру телефонну пункти базування Сил оборони.

Також він позначав координати розташування українських військ на гугл-картах.

Кіберфахівці СБУ завчасно викрили шпигунську активність агента, задокументували її та затримали його «на гарячому», коли він проводив дорозвідку поблизу об’єкта ЗСУ.

Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон із доказами роботи на ворога. Також у фігуранта виявлено віртуальний гаманець, який він створив, сподіваючись на криптовалютні перекази від країни-агресора.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Одеській області за процесуального керівництва Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

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