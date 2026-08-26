Чемпіонат світу зі змішаних єдиноборств ММА серед юнаків та юніорів проходив з 16 по 23 серпня у столиці ОАЕ – у м. Абу-Дабі.

Участь у змаганнях брали спортсмени Дитячо-юнацької спортивної школи з єдиноборств, повідомили в управлінні фізкультури і спорту Миколаївської міськради.

Вихованці тренера-викладача Андрія Мавродієва достойно представили місто на чемпіонаті.

Так, Кирило Сорочан посів третє місце і здобув «бронзу» чемпіонату світу.

Олександр Крайтор посів четверте місце.

Як повідомляло Інше ТВ, Вихованці Миколаївської спеціальної школи №6 здобули «бронзу» Перших європейських ігор серед спортсменів з порушеннями слуху (ФОТО)