Американський мільярдер Ілон Маск нагороджений орденом Свободи.

Про це йдеться в Указі Президента України №835/2026, передає Інше ТВ.

«За визначні особисті заслуги у захисті життя людей та свободи, розвиток відносин між народами України і Сполучених Штатів Америки постановляю:

Нагородити орденом Свободи МАСКА Ілона — підприємця, інженера, керівника компаній «СпейсЕкс» та «Тесла», Сполучені Штати Америки», йдеться в документі, підписаному Президентом України сьогодні, 26 серпня 2026 року.

Як повідомляло Інше ТВ, Маск проти використання Україною Starlink для знищення ракетних установок у РФ