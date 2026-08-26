Миколаїв продовжує системно підтримувати наших захисників та закривати їхні потреби.

Днями від громади міста військовим, які боронять небо над Миколаєвом, передали два нові автомобілі. Вони допоможуть бійцям швидко діставатися на позиції та оперативно реагувати на загрози.

Про це повідомили в Миколаївській міськраді, передає Інше ТВ.

Військові подякували миколаївцям за підтримку та запевнили, що автівки підсилять їхню мобільність:

«Від імені всього підрозділу хочу висловити вдячність громаді Миколаєва та міському голові за цю допомогу. Вона необхідна для максимально ефективного виконання завдань з оборони нашого міста та Херсонщини».

Як повідомляло Інше ТВ, наприкінці квітня Миколаївська міськрада перерозподілила 69 млн на допомогу ЗСУ