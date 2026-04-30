Сьогодні, 30 квітня, на засіданні чергової сесії міської ради депутати проголосували за перерозподіл понад 69 млн грн на потреби військових.

Про це повідомили в Миколаївській міськраді, передає Інше ТВ.

Міський голова Олександр Сєнкевич нагадав, що депутати раніше вирішили направляти гроші від приватизації комунального майна шляхом аукціону на підтримку сил оборони.

Директорка департаменту фінансів Віра Святелик доповіла, що за рахунок залишку коштів від відчуження майна у розмірі 69 млн 293 тис. 822 грн пропонується направити на підтримку сил безпеки та оборони.

Мер також зазначив, що депутати голосують за рішення, де субвенція зазначена одним блоком, а після цього члени виконкому приймають секретне рішення – розподіл цієї субвенції на конкретні потреби військових.

Голова бюджетної комісії, депутат Федір Панченко зазначив, що на профільній комісії було одноголосно підтримано це рішення, але з додаванням одного пункту: перед погодженням виконкомом субвенції з міського до державного бюджету погоджувати вказану субвенцію на планово-бюджетній комісії.

Як повідомляло Інше ТВ, У День театру Миколаївський муздрам задонатив на допомогу ЗСУ 60 тис.грн. (ФОТО)