Різка критика Мерцом іранської авантюри була помічена Трампом і викликала його гнів, який, як завжди, персоналізований.

-Канцлер Німеччини повинен витрачати більше часу на припинення війни з Росією/Україною (де він був абсолютно неефективним!), та відновлення своєї зруйнованої країни, особливо імміграційної та енергетичної, і менше часу на втручання в справи тих, хто позбавляється іранської ядерної загрози, тим самим роблячи світ, включаючи Німеччину, безпечнішим місцем! – написав Трамп.

Ех, а нещодавно були майже друзями.