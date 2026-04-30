Заступник командувача Повітряних сил, полковник Павло Єлізаров заявив, що з понад 300 екіпажів Повітряних сил 66 збили за рік більше ніж 10 російських “шахедів”, а 170 – жодного. Про це він сказав в інтерв’ю, пише Кореспондент.

За його словами, в межах аналізу роботи підрозділів було виявлено значну різницю в результативності екіпажів, які працюють із дронами-перехоплювачами.

“В одній області ми провели експеримент і спробували імплементувати нашу модель. Там було 28 екіпажів – і з них 24 за останній рік не збили жодного дрона”, – зазначив Єлізаров.

“Ми пішли далі. Взяли всі екіпажі, які були під нами – їх понад 300. Із них 66 збили більше ніж 10 “Шахедів”, інші – менше 10. А 170 екіпажів за рік не збили жодного”, – заявив він.

Заступник командувача ПС наголосив, що мобілізаційних ресурсів в Україні достатньо, головне – ефективне використання людей.

“Коли ми говоримо про людський ресурс – багато його чи мало, – я вважаю, що навіть того ресурсу, який уже мобілізований, нам достатньо. Його просто потрібно ефективно використовувати, структурувати й аналізувати”, – додав він.