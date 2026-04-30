Головне управління ДПС у Миколаївській області повідомляє, що у січні – березні 2026 року до бюджетів усіх рівнів забезпечено екологічного податку у сумі 16,5 млн грн, зокрема до державного бюджету – 10,7 млн грн, до місцевих бюджетів – 5,8 млн гривень.

Надходження екологічного податку є основним джерелом фінансування заходів, спрямованих на захист навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

Екологічний податок сплачується суб’єктами господарювання за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення, у тому числі за викиди двоокису вуглецю, скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти, розміщення та тимчасове зберігання відходів.

Ставки залежать від класу небезпеки речовин, звітність подається щокварталу. Податок сплачується протягом 10 календарних днів після граничного строку подання декларації, який становить 40 днів після закінчення кварталу.