Ввечері 28 квітня до відділення №2 Вознесенського райуправління звернулась 39-річна жінка із повідомленням про те, що її чоловік, 40-річний житель Мостівської громади, вчинив насильницькі дії відносно їхньої 20-річної доньки.

Як повідомили в поліції Миколаївської області, на місце події прибули слідчі та оперативники відділення поліції №2 Вознесенського райуправління. Правоохоронці встановили, що цього ж вечора батько потерпілої застосував фізичну силу відносно своєї доньки та зґвалтував її за їхнім спільним місцем проживання.

З місця злочину поліцейські вилучили речові докази.

Фігуранта затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі слідчі призначили проведення необхідних експертиз.

За процесуального керівництва Вознесенської окружної прокуратури слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 152 Кримінального кодексу України «Зґвалтування, скоєне відносно особи, з якою зловмисник перебуває у сімейних відносинах». Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до десяти років.

Найближчим часом суд обиратиме підозрюваному запобіжний захід.

Триває досудове розслідування.

