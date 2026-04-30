Центральне командування США звернулося з проханням направити до Близького Сходу гіперзвукову ракету Dark Eagle для можливого застосування проти Ірану. Якщо запит буде схвалено – це стане першим бойовим розгортанням американської гіперзвукової зброї в історії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Іран перемістив свої пускові установки балістичних ракет углиб країни — за межі досяжності ракети Precision Strike Missile, яка вражає цілі на відстані понад 480 км. Dark Eagle має значно більшу дальність – понад 2 775 км, хоча точні характеристики засекречені.

Ракета розроблена компанією Lockheed Martin, летить зі швидкістю понад п’ять разів вище швидкості звуку і здатна маневрувати, щоб уникнути перехоплення. Вартість однієї ракети – близько 15 млн доларів, а всього їх не більше восьми. Вартість однієї батареї оцінюється у 2,7 млрд доларів.

Розгортання Dark Eagle матиме і стратегічний вимір – це стане сигналом для Росії та Китаю, які давно мають власні гіперзвукові системи, що США нарешті здатні відповісти на цей виклик. Ракета спочатку розроблялася саме для протистояння з цими країнами.

Між США та Іраном діє перемир’я з 9 квітня, однак запит свідчить: Вашингтон готується до нових ударів, якщо Трамп ухвалить таке рішення. За оцінками аналітиків Bloomberg Economics, обидві сторони використали паузу для переозброєння, і можливі нові раунди боїв можуть бути більш руйнівними.

США вже витратили у цьому конфлікті близько 1 100 крилатих ракет JASSM-ER. Попри те що американські літаки діють в умовах місцевого панування у повітрі, десятки безпілотників MQ-9 і кілька пілотованих винищувачів були збиті – що свідчить про збереження іранської ППО в окремих районах.