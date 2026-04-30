Україна разом із країнами-партнерами створила CORPUS (Coalition for Resilient Procurement and Unified Support) – багатонаціональну коаліцію у сфері оборонного забезпечення.

До її складу увійшли Агенція оборонних закупівель ДОТ Міноборони та закупівельні агенції країн-партнерів – Фінляндії, Італії, Норвегії, Швеції та Великої Британії, повідомляє Міноборони України.

Відповідний меморандум про співпрацю сторони підписали у Києві.

Які функції виконуватиме CORPUS

Мета CORPUS – стати постійною платформою для посилення обороноздатності України та партнерів, а також об’єднати закупівельні агенції для кращої координації, підвищення стійкості систем забезпечення і розвитку співпраці в умовах безпекових змін.

«CORPUS стане розгалуженою системою закупівельних агенцій країн-партнерів. Це дозволить краще планувати закупівлі, формувати надійні ланцюги постачання, виявляти слабкі ланки. Також – обмінюватись досвідом, рішеннями та інструментами, посилюючи одне одного», – зазначив директор директорату Міністерства оборони України Артем Романюков.

Взаємодія між агенціями відбуватиметься на операційному рівні – через обмін рішеннями щодо роботи з ринком, цифрових інструментів, антикорупційних і комплаєнс-практик, а також організації постачання.

Водночас, коаліція залишається відкритою для інших країн-партнерів за умови приєднання до Меморандуму та одностайної підтримки Ради директорів.

«Сьогодні системи забезпечення працюють в умовах швидких змін і спільних загроз, що вимагає тіснішої координації між країнами. Ми вже співпрацюємо з партнерами на практичному рівні, і CORPUS є наступним кроком у розвитку цієї взаємодії», – наголосив директор Агенції оборонних закупівель України ДОТ Арсен Жумаділов.

Чому CORPUS важливий для України та партнерів

За словами Арсена Жумаділова, для України ця ініціатива є можливістю масштабувати досвід забезпечення війська, сформований у ході повномасштабної війни, а для партнерів – отримати доступ до практичних рішень, які вже працюють у реальних умовах.

Окремий інтерес партнерів викликають ІТ-рішення ДОТ, які Міністерство оборони впроваджує як частину загальної цифрової трансформації відомства. Ці інструменти вже довели свою ефективність на практиці. Зокрема, йдеться про цифрову екосистему DOT-Chain: маркетплейс озброєння DOT-Chain Defence, систему управління харчуванням DOT-Chain Food та систему управління поставками оперативного рівня DOT-Chain Arsenal.

Цифровізація дозволила пришвидшити постачання та зробити процеси більш керованими, а процес ухвалення рішень базувати на основі даних.

Арсен Жумаділов очолюватиме CORPUS протягом першого року. Надалі головування здійснюватиметься на ротаційній основі за одностайним рішенням учасників.

Як повідомляло Інше ТВ, Санду заявила про готовність Молдови долучитися до “Коаліції охочих”