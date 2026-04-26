Президентка Молдови Мая Санду заявила про готовність країни долучитися до міжнародної ініціативи “Коаліція охочих”, спрямованої на підтримку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну пресконференцію Санду та президента України Володимира Зеленського у Києві.

“Так, ми готові долучитися до “Коаліції охочих”, – наголосила президентка Молдови.

За словами Санду, Кишинів вже обговорює з українською стороною можливі формати участі, зважаючи на нейтральний статус держави.

“Ми обговорювали з українською командою, як саме це може статися, враховуючи нашу нейтральність. Проте, ми вже допомагали, зокрема з розмінування”, – зазначила вона.

Президентка додала, що Молдова готова продовжувати співпрацювати.

“І зараз ми готові працювати над якимись конкретними зусиллями, які Молдова могла надати в рамках “Коаліції охочих”, – підсумувала вона.