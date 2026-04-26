Європейського союзу, яке могло б стати в нагоді для ремонтів пошкоджених ударами РФ українських станцій, повідомив перший віцепрем’єр-міністр енергетики Денис Шмигаль під час міжнародної конференції “Енергетичний Рамштайн” у Києві, пише Iнтерфакс.

“Українські фахівці вже обстежили 8 виведених з експлуатації ТЕС у Латвії, Литві, Словаччині, Австрії та Хорватії. Ми визначили обладнання, яке можна передати в Україну, і зараз переходимо до наступного етапу – фізичної доставки та передачі на пошкоджені енергетичні об’єкти”, – написав Шмигаль.

Як повідомлялося з посиланням на Шмигаля з засідання Ukraine Energy Coordinating Group (“Енергетичний Рамштайн”), Україні потрібно щонайменше EUR5,4 млрд для підготовки до опалювального сезону.

За його словами, дефіцит Фонду підтримки енергетики складає EUR829 млн.