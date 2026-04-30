Сьогодні, 30 квітня, на черговій сесії Миколаївської міської ради депутати підтримали рішення про затвердження Плану доброчесності на 2026-2028 роки.

Як повідомляють в Миколаївській міськраді, цей стратегічний документ спрямований на впровадження ефективних заходів для запобігання корупції та мінімізації корупційних ризиків у діяльності міської ради та її виконавчих органів.

План розроблено у співпраці з Антикорупційною ініціативою Європейського Союзу в Україні (EUACI) в рамках проєкту «Міста доброчесності». Він ґрунтується на результатах оцінки ризиків у таких ключових сферах, як публічні закупівлі, земельні відносини, містобудування та управління комунальним майном. Документ визначає конкретні кроки, строки їх виконання та відповідальних осіб для підвищення прозорості та підзвітності влади.

Моніторинг виконання запланованих заходів здійснюватиме департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції міської ради.

