Співвласник компанії Fire Point Денис Штілерман назвав публікацію нових «плівок Міндіча» «черговою атакою» та опублікував звернення компанії до Національного антикорупційного бюро України з проханням підтвердити автентичність «плівок».

Текст звернення Штілерман опублікував у соцмережі X.

-Дякую всім, хто нас підтримує під час чергової атаки. На жаль, із цими подіями мені довелося згадати досвід, отриманий за час перебування у спецблоці слідчого ізолятора «Матросская тишина». Публікую текст та скріншоти офіційного звернення компанії до НАБУ:

Шановний Семене Юрійовичу! Товариство з обмеженою відповідальністю «ФАЙЄР ПОІНТ» засвідчує свою повагу та повідомляє про наступне. З метою недопущення будь-яких порушень під час виконання державних контрактів ще влітку 2025 року ТОВ «ФАЙЄР ПОІНТ» самостійно звернулось до компанії Deloitte, яка входить до «Великої четвірки» (Big Four) аудиторських компаній, для проведення аудиту узгоджених процедур за 2023-2024 роки. За результатами такого аудиту компанія Deloitte підготувала звіт щодо відсутності порушень в частині дотримання вимог законодавства стосовно максимальної націнки на собівартість товару. Згідно підготовлених звітів сукупна націнка на виробничу собівартість товару складає 21,5%, при допустимому обмеженні законодавства у розмірі 25%.

Вказані звіти разом із супровідним листом до них надаються Національному антикорупційному бюро України для дослідження та використання у кримінальних провадженнях. Наразі триває аналогічний аудит щодо узгоджених процедур за 2025 рік, за наслідками проведення якого ТОВ «ФАЙЄР ПОІНТ» буде готове надати відповідні звіти для аналізу і дослідження.

Така діяльність ТОВ «ФАЙЄР ПОІНТ» свідчить про те, що наша компанія залишається повністю відкритою для співпраці з правоохоронними органами, метою яких є забезпечення інтересів держави від будь-яких порушень та готова надавати всю необхідну документацію щодо виконання державних контрактів.

29.04.2026 в інтернет-виданні «Української правди» Михайло Ткач опублікував інформацію, яка нібито містить фрагменти записів задокументованих розмов у кримінальній справі, відомій під назвою «Мідас» та безпосередньо стосується ділової репутації ТОВ «ФАЙЄР ПОІНТ». У вказаних записах, як повідомляє автор, містяться ймовірні розмови публічно відомої особи, яка є підозрюваною у кримінальному провадженні № 52025000000000472 від 21.08.2025 (згідно інформації з публічних джерел) із колишнім міністром оборони України. При цьому згадується назва ТОВ «ФАЙЄР ПОІНТ», що може створювати у споживачів інформації асоціації між ТОВ «ФАЙЄР ПОІНТ» та особами, щодо яких здійснюється кримінальне провадження.

Таке розповсюдження недостовірної інформації щодо діяльності ТОВ «ФАЙЄР ПОІНТ», як однієї із найбільших оборонних компаній в Україні, спричиняє вкрай негативні наслідки як для компанії, так і для обороноздатності держави у цілому, особливо враховуючи те, що ця інформація не підтверджена належним чином і має характер маніпулятивної.

Про недостовірність інформації, окрім іншого, вказує явно завищені суми обсягів надходження грошових коштів до нашої компанії, які обговорюються учасниками записів. Зокрема в публікації вказується про виділення компанії 311 млрд грн, що абсолютно не відповідає дійсності, оскільки дохід від реалізації ТОВ «ФАЙЄР ПОІНТ» за 2025 рік складав 29 324 млн грн, що в понад 10 разів менше, аніж озвучено в публікаціях.

Інформація про наші фінансові показники міститься у офіційній звітності товариства. Враховуючи це, є наявні обґрунтовані підстави вважати, що вказана інформація могла бути змонтована або спотворена, а для підтвердження її автентичності необхідно провести експертне дослідження.

Звертаємо Вашу увагу, що ТОВ «ФАЙЄР ПОІНТ» є провідним розробником українських засобів озброєння. Наші вироби є найбільш розповсюдженими та ефективними засобами ураження серед мідл та діпстрайк БПЛА, які щоденно завдають ударів та знищують сили та засоби противника на полі бою та глибоко в тилу. Також наша компанія є першим українським розробником, який за дуже короткий час змогла створити власні крилату та балістичну ракету. Більше того, компанія відіграє ключову роль у реалізації проєкту «Фрея», який передбачає створення пан’європейського балістичного щита за участю нашого продукту «FP-7» та виробів провідних європейських компаній.

Чергова публічна дискредитація може бути пов’язана із використанням матеріалів досудового розслідування Національного антикорупційного бюро України в указаному кримінальному провадженні. При цьому, така публічна дискредитація, без висування офіційних претензій з боку правоохоронних або контролюючих органів, дуже негативно впливає на репутацію товариства, на можливості якісного і швидкого виконання державних контрактів, а також позбавляє нашу компанію права на ефективний захист і вичерпну комунікацію стосовно такої негативної інформації.

Практика Європейського суду з прав людини ґрунтується на тому, що у справах, які вимагають ефективного розслідування, зацікавлена особа має бути залучена до процедури та мати доступ до неї в обсязі, необхідному для захисту її законних інтересів. При цьому держава не має права посилатися виключно на відсутність у такої особи спеціально оформленого національним законом процесуального статусу або перекладати на неї обов’язок самостійно забезпечувати собі участь у розслідуванні через надмірні формальності (Hugh Jordan v. the United Kingdom, 4 May 2001, no. 24746/94).

Одночасно з цим, просимо врахувати позицію ТОВ «ФАЙЄР ПОІНТ» щодо того, що громадянин Міндіч Тимур не є та не був власником, кінцевим бенефіціаром нашої компанії, а будь-яка можлива діяльність останнього стосовно товариства є виключно ініціативою та відповідальністю тих осіб, які можуть фігурують на записах.

При цьому, для належного захисту наших інтересів, мінімізації наслідків спричинення репутаційної шкоди компанії та обороноздатності держави, просимо повідомити наступну інформацію: Чи наявні у матеріалах кримінального провадження № 52025000000000472 або в будь-яких інших провадженнях, досудове розслідування у яких здійснюється Національним антикорупційним бюро України, протоколи або інші докази, зміст яких є ідентичним (тотожним) із розмовами, які опубліковані Михайлом Ткачем на ютуб каналі «Української правди» за наступним посиланням https://youtube.com/watch?v=neYVUCDg100 в частині, яка стосується ТОВ «ФАЙЄР ПОІНТ» (з 50 хв по 64 хв)?

Якщо інформація, оприлюднена Михайлом Ткачем є ідентичною (тотожною) із доказами, які міститься в матеріалах Національного антикорупційного бюро України, а також враховуючи вказані вище факти про неправдивість оприлюдненої інформації, прошу надати ці ж докази (у тому числі аудіо та відео записи) для дослідження та проведення експертиз.

Враховуючи той факт, що ці докази вже були оприлюднені, вони не можуть становити таємницю досудового розслідування та це не може бути формальною підставою для відмови нам у наданні таких даних. Чи розповсюджувало Національне антикорупційне бюро України протоколи або інші докази, які містять в собі інформацію, яка є ідентичною (тотожною) із тією, що опублікована у вищевказаному відео Михайла Ткача?

Чи надавало Національне антикорупційне бюро України, відповідно до вимог ст. 222 КПК України, дозвіл на розголошення відомостей, що становить таємницю досудового розслідування у межах кримінального провадження № 52025000000000472 або будь-якого кримінального провадження, де може міститись інформація, яка є ідентичною (тотожною) із тією, що опублікована у вищевказаному відео Михайла Ткача?

Якщо дозвіл на розголошення відомостей досудового розслідування не надавався, а матеріали справи дійсно є ідентичними (тотожними) із тими, що опубліковані у вищевказаному відео Михайла Ткача, то чи внесено Національним антикорупційним бюро України відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо розголошення без письмового дозволу прокурора, слідчого даних досудового розслідування?

Чи є в Національного антикорупційного бюро України будь-які докази (аудіо або відеозаписи) на яких наявні розмови співробітників або власників компанії (Штілєрмана Д.Л. або Скалиги Є.В.) ТОВ «ФАЙЄР ПОІНТ»?

З метою належного захисту ділової репутації товариства, а також проведення експертних досліджень на предмет їх автентичності та ознак монтажу просимо надати належним чином збережені копії доказів (зокрема аудіо або відео записів), у яких наявні розмови таких осіб. Також з метою недопущення маніпуляцій і спричинення шкоди репутації компанії просимо опублікувати всі наявні згадки про компанію, про її працівників чи акціонерів, які містяться у протоколах або інших доказах, що є у розпорядженні Національного антикорупційного бюро України.

Прошу допитати як свідка власника ТОВ «ФАЙЄР ПОІНТ» Штілєрмана Д.Л. у вказаному кримінальному провадженні з метою надання повних розгорнутих відповідей на всі можливі питання.

