У липні минулого року “Українська правда” публікує свіжі матеріали з прослушок Міндіч-гейту і натякає, що отримані вони через Ізраїль. “Два тижні тому НАБУ і САП через Офіс генерального прокурора направили до Ізраїля більш ніж 10 томів матеріалів кримінальної справи в рамках запиту на екстрадицію Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.

Тому кількість осіб, до яких потрапили матеріали слідства, схоже, стала настільки великою, що днями окремі фрагменти почали “витікати” в мережу. Причому “витік” цей стався з метою дискредитувати НАБУ і САП, які ці фрагменти і задокументували в рамках найбільшої антикорупційної операції в історії країни”.

Ми можемо тільки здогадуватися, чому із “10 томів” “Українська правда” опублікувала саме це із “плівок Міндіча”, і чому це відбувається саме зараз, але маємо те, що маємо. Можливо, колись ми зможемо почути все і зробити певні висновки, а поки що слухаємо те, що є, і визначаємо нову ціль зливу.