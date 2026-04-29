Більшість народних обранців задекларували мисливську зброю – рушниці та карабіни, але деякі володіють цілими колекціями холодної та вогнепальної зброї, у тому числі екзотичної. Яку зброю вказали у своїх деклараціях депутати Верховної Ради – на інфографіці Слова і Діла.

Власники кількох одиниць зброї

Десять нардепів задекларували лише по кілька одиниць зброї – переважно мисливської. Так, Сергій Мінько з депутатської групи «Довіра» торік придбав карабін Cadex за 320 тисяч гривень, а Олег Мейдич з фракції «Батьківщина» є власником карабіна Daniel Defense за 129 тисяч гривень.

Михайло Крячко зі «Слуги народу» також віддав перевагу фірмі Cadex (карабін за 360 тисяч грн), а його колега по партії Олександр Ковальчук з 2011 року володіє німецькою мисливською рушницею Merkel, що використовується у полюванні на велику дичину.

Андрій Кіт та Микола Люшняк з групи «Довіра» теж задекларували карабіни – від JP Enterprises (300 тис. грн) та Blaser (270 тис. грн) відповідно.

Роман Іванісов з «Відновлення України» з 2009 року володіє напівавтоматичним карабіном Browning BAR 2 Gold, а з 2011 – оптичним прицілом від Swarovski Optik. Версія «Gold» означає, що карабін має спеціальне оздоблення і покращені технічні характеристики.

Сергій Льовочкін від забороненої «ОПЗЖ» задекларував три одиниці вогнепальної зброї: мисливську рушницю Merkel BBF та два пістолети калібром 9 мм: ізраїльський Jericho та німецько-швейцарський Sig-Sauer.

Олександр Дубінський, обраний нардепом від «Слуги народу», з 2023 року перебуває в СІЗО. Його остання доступна декларація відноситься до 2020 року. Згідно з нею депутат володіє трьома одиницями мисливської вогнепальної зброї: австрійською гвинтівкою Steyr AUG A3, карабіном Brugger & Thomet та гладкоствольною рушницею Mossberg.

Власники великих арсеналів зброї

До цієї категорії ми віднесли і депутата від «Європейської солідарності» Максима Саврасова, який не вказав жодної вогнепальної зброї, але є власником колекції ножів. У цьогорічній декларації їхня кількість не вказана, але в минулі роки фігурувала згадка про щонайменше 130 ножів.

Справжнім арсеналом може похизуватися нардеп від «Батьківщини» Михайло Цимбалюк, який задекларував сім рушниць від переважно європейських виробників – німецьких Sauer, Merkel, Suhl, італійських Leopold Bernardi та Benelli, а також Ideal і один американський Browning. Також Цимбалюк, як колишній поліцейський, володіє нагородним пістолетом Форт 12.

Андрій Пузійчук, також від «Батьківщини», задекларував велику колекцію мисливської зброї з дванадцяти одиниць. Нардеп володіє рушницями, гвинтівками і карабінами марок Fabarm, Verney Carron, Caesar, Marlin, Browning, Krieghoff, Blaser, Weatherby, а також радянською ТОЗ 34ЕР. Декларація нардепа також дозволяє припустити, де використовувалась ця зброя: Пузійчук зазначає оброблені трофеї з полювання у Намібії, отримані в 2019 році.

Цілим парком зброї володіє Олександр Фельдман – висуванець від партії «Наш край», згодом член фракції забороненої «ОПЗЖ», а нині – групи «Відновлення України». На відміну від решти депутатів, Фельдман володіє не сучасною мисливською зброєю, а історичними виробами.

Найдорожчою зброєю в колекції Фельдмана є шабля та піхви XVIII століття з Індії – їхня вказана вартість сягає 13 мільйонів 207 тисяч гривень. Трохи менша ціна яванського королівського кріс-лука – національного індонезійського кинджала з клинком XVII століття: 10 мільйонів 45 тисяч гривень.

Крім того, Фельдман задекларував шаблі, кинджали та мечі з Саудівської Аравії, Туреччини та Центральної Європи; кавалерійські генеральські шаблі з Франції часів Наполеона I; старовинну мисливську зброю з Німеччини.

Також Олександр Фельдман володіє низкою антикварних колекцій військового спорядження, у яких неможливо встановити кількість або тип зброї.