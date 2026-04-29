Державний департамент запускає обмежений тираж дизайну паспорта США з обличчям президента Дональда Трампа на внутрішній стороні обкладинки та іншими зображеннями, щоб відсвяткувати 250-річчя незалежності країни.

Про це повідомляє Politico.

На презентації пам’ятного паспорта показано портрет Трампа, накладений на Декларацію незалежності на внутрішній стороні обкладинки, з його підписом золотим, а також сторінку із зображенням батьків-засновників, які підписують Декларацію незалежності.

«У той час, як Сполучені Штати святкують 250-річчя Америки в липні, Державний департамент готується випустити обмежену кількість спеціально розроблених паспортів США, щоб відзначити цю історичну подію», – заявив речник Державного департаменту Томмі Піготт. Він додав, що паспорти матимуть «ті ж самі функції безпеки, які роблять паспорт США найбезпечнішим документом у світі».

Очікується, що нові паспорти будуть випущені в липні в рамках ініціативи адміністрації Трампа America250, яка включає бій UFC у Білому домі та вуличні перегони Гран-прі у Вашингтоні, округ Колумбія.

Ювілейний паспорт буде доступний у Вашингтонському паспортному агентстві після запуску для громадян США, які подають заявку на новий паспорт, і буде доступна, поки є в наявності. За словами представника Державного департаменту, додаткова плата за отримання паспорта не стягуватиметься.

З моменту вступу на посаду Трамп розмістив своє обличчя та підпис на низці федеральних будівель, програм та інших об’єктах.

Його адміністрація оголосила, що перейменує Центр Кеннеді, національний культурний центр Америки у Вашингтоні, на Центр Трампа-Кеннеді. Вона також перейменувала Інститут миру на Інститут миру Дональда Дж. Трампа.

У лютому великий банер з його обличчям був вивішений біля штаб-квартири Міністерства юстиції. Кілька урядових програм, включаючи план заощаджень Trump Accounts для дітей, візову програму Trump Gold Card та TrumpRx для знижок на ліки, що відпускаються за рецептом, носять його прізвище.

Міністерство фінансів також оголосило, що підпис Трампа з’явиться на щойно надрукованих паперових грошах США, що зробить його першим чинним президентом, який поставив свій підпис на американських паперових грошах.