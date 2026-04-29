З 19 по 26 квітня у місті Біла Церква відбувся чемпіонат України з боксу серед молоді та жінок-молоді, присвячений пам’яті льотчика-космонавта П. Р. Поповича.

Збірна команда Миколаївської області гідно представила регіон на національному рівні, продемонструвавши високий рівень підготовки та технічну майстерність, повідомили в пресслужбі Миколаївської ОВА.

За підсумками національної першості спортсмени здобули 4 нагороди – 2 срібні та 2 бронзові медалі:

Грицевич Ростислав – срібний призер у ваговій категорії 50 кг;

Ключко Назар – срібний призер у ваговій категорії 65 кг;

Фатич Дар’я – бронзова призерка у ваговій категорії 48 кг;

Орлова Дарина – бронзова призерка у ваговій категорії 60 кг.

Як повідомляло Інше ТВ, Юний боксер з Миколаєва – з «бронзою» чемпіонату України (ФОТО)