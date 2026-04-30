В уряді працюють над створенням Соціального кодексу України та реформою прожиткового мінімуму і розраховують, що вдасться досягти конкретних результатів ще у 2026 році, повідомили у Мінсоцполітики у четвер, пише УНН.

Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін вказав, що нинішня система законодавства є фрагментованою, норми часто дублюються або суперечать одна одній. Саме тому ключове завдання – сформувати логічну, цілісну та людиноцентричну систему, яка буде захищати отримувачів соціальної допомоги.

Іншим пріоритетом є реформа прожиткового мінімуму. Міністр підкреслив, що цей показник значною мірою втратив функцію реального соціального стандарту, і наразі ведеться робота над тим, щоб повернути йому зміст, відв’язати від невластивих технічних функцій і зробити реальною основою соціальних гарантій.

За словами Улютіна:

Україна розраховує, що до завершення поточної фази проєкту (Ради Європи “Посилення соціального виміру в Україні”) у 2026 році вдасться досягти конкретних результатів, зокрема напрацювати основні засади Соціального кодексу та нову методологію визначення прожиткового мінімуму

Раніше у Мінсоцполітики вказували, що Соціальний кодекс – це питання унормування всієї системи соціальної політики. Він має об’єднати різні закони й нормативні документи у єдину систему. Завдання нового документу передбачити, щоб фінансову допомогу від держави отримували ті, хто дійсно цього потребує, і щоб ця допомога була відчутною.

На кінець 2025 року в Україні близько 15 млн людей отримували соціальні виплати.