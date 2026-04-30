Про це повідомили у Миколаївобленерго.

-Вдаємося до запровадження ЛОКАЛЬНИХ черг відключення і для споживачів Варварівської та Очаківської дільниць.

Причина та сама – масовані ворожі обстріли енергооб’єктів 29-30 квітня.

Пропускної спроможності мереж наразі має вистачити лише для почергового заживлення зазначених громад (розраховуємо на 4 години зі світлом, 4 – без).

Важливо! Через значні пошкодження зараз вкрай важливо не перевантажувати мережі, тому користуйтеся електричними приладами відповідально!