Документальна стрічка «Машина часу Майдан» матиме світову прем’єру в Міжнародному конкурсі фестивалю Sheffield DocFest – одному з трьох найбільших в світі фестивалів документального кіно.

Про це повідомляє Українська Кіноакадемія, передає Інше ТВ.

Над фільмом працювали режисери Володимир Тихий та Роман Любий. Кінокартина створена Babylon’13 у копродукції з Суспільне Мовлення та Trimafilm (Німеччина).

«Фільм вибудовує багатошарову структуру, де архівні кадри переплітаються зі зйомками на локаціях, створюючи сновидний, майже сюрреалістичний потік. У ньому Майдан і тінь теперішньої війни співіснують в одному емоційному просторі, підкреслюючи безперервність історії та досвіду», – зазначається в описі стрічки.

Як повідомляло Інше ТВ, Документальний фільм «Сліди» отримав головну нагороду фестивалю MOVIES THAT MATTER