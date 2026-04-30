29 квітня та в ніч на 30 квітня підрозділи Сил оборони України завдали уражень по важливих об’єктах противника.

По яких саме, повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Інше ТВ.

Зокрема, уражено нафтопереробний завод “Орскнефтеоргсинтез” (м. Орськ, Оренбурзька обл., рф). Зафіксовано влучання з подальшою пожежею на території підприємства. Об’єкт задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії.

Завод випускає понад 30 видів нафтопродуктів – бензини, дизельне пальне, авіаційний гас, тощо. Проєктна потужність переробки – 6,6 млн тонн нафти на рік. Задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії.

Окрім того, у районі населеного пункту Бабки (Воронезька обл., рф) уражено ворожі гелікоптери Мі-28 та Мі-17.

Українські воїни також уразили зенітний ракетний комплекс “Тор-М2” у районі Олександрівки Запорізької обл.

Уражено також пункт управління артилерійської бригади противника у Лисичанську (ТОТ Луганської обл.).

Також уражено склад боєприпасів у районі Кременівки (ТОТ Донецької обл.) та місце базування катерів противника в акваторії Чорного моря.

Масштаби завданих збитків уточнюються.

