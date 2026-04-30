30 квітня 2026 року відбулося позачергове засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За інформацією фахівців, у місті Вознесенськ зафіксовано випадки гострої кишкової інфекції серед дітей та поодинокі випадки серед дорослих. Загалом станом на 29 квітня зареєстровано 41 випадок захворювання.

Про це повідомляє «Вознесенський вісник».

За результатами лабораторних досліджень встановлено циркуляцію норовірусної інфекції, яка має високий рівень заразності та передається переважно контактно-побутовим шляхом.

Водночас повідомляється, що за результатами проведених перевірок харчових продуктів, води та поверхонь у закладах освіти порушень не виявлено.

З метою недопущення подальшого поширення захворювання комісією прийнято рішення:

🔹 з 1 по 8 травня 2026 року заклади дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти перевести на дистанційну форму навчання;

🔹 у зазначений період заборонити проведення масових заходів у закладах освіти;

🔹 тимчасово призупинити роботу закладів культури та спорту і проведення культурно-масових заходів на території громади.

Медичні установи продовжують спостереження за контактними особами, ситуація перебуває під контролем.

