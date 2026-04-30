Міністерство оборони України закуповує 8 000 перехоплювачів Octopus для Сил оборони. Це рішення спрямоване на посилення протиповітряної оборони та збільшення кількості перехоплень ворожих повітряних цілей.

Про це повідомляє Міноборони України, передає Інше ТВ.

Масштабування перевірених рішень

Octopus – це перехоплювач ударних дронів типу «шахед» з автоматичним донаведенням, розроблений у Збройних силах України. Система вже довела свою ефективність у бойових умовах.

До виробництва долучилися 29 українських компаній, які отримали відповідні ліцензії, та уряд Великої Британії. Чотири виробники вже уклали державні контракти на постачання.

Такий підхід дозволяє швидко масштабувати технологію та забезпечувати Сили оборони необхідними засобами.

Відкриття військових технологій для виробництва

Масштабування стало можливим завдяки рішенню уряду, яке відкрило передачу військових технологій українським виробникам. Раніше такого механізму не існувало.

Держава системно відкрила доступ до військових розробок для їх масштабування через український оборонно-промисловий комплекс із збереженням прав інтелектуальної власності.

Ефективність на полі бою

Перехоплювач Octopus демонструє стабільну ефективність у різних умовах застосування:

знищує цілі вдень і вночі;

працює під впливом засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ);

ефективний на низьких висотах.

«Міноборони забезпечує повний цикл масштабування – від передачі технології до закупівлі і постачання у війська. Це дає змогу швидко нарощувати виробництво і закривати потребу фронту. Водночас це розвиток українського ОПК і приклад ефективного публічно-приватного партнерства, коли бойові технології швидко масштабуються в серійне виробництво. За завданням Президента масштабуємо ефективні рішення для ППО, щоб досягти цілей: 100% виявлення та не менш ніж 95% знешкодження ворожих повітряних цілей», – резюмував Міністр оборони України Михайло Федоров.

