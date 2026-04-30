Футболістки збірної Афганістану у вигнанні отримали можливість повернутися до міжнародного футболу після рішення ФІФА змінити правила та дозволити їм проводити офіційні матчі. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Рішення стало продовженням ініціативи зі створення об’єднаної жіночої команди для гравчинь, які змушені були залишити країну після приходу Талібану до влади у 2021 році.

Гравчині, більшість з яких нині проживають в Австралії, назвали це історичним шансом повернутися на міжнародну арену.

Сльози радості, бо ми ніколи не переставали представляти Афганістан у наших серцях – сказала воротарка Фатіма Юсуфі.

Команда вже проходить відбіркові збори, які ФІФА проводить в Англії та Австралії. Хоча участь у чемпіонаті світу найближчим часом неможлива, футболістки можуть претендувати на кваліфікацію до Олімпійських ігор 2028 року в Лос-Анджелесі.

Гравчині сподіваються, що це стане початком повноцінного повернення афганського жіночого футболу.

Після повернення Талібану жіночий спорт в Афганістані фактично припинив існування, а жінки втратили доступ до багатьох сфер життя.

Багатьом спортсменкам довелося терміново залишати країну. За словами Юсуфі, евакуація була небезпечною, а після втечі вони змушені були приховувати свою особистість задля безпеки.

Попри це, команда продовжує тренування і мріє про участь у великих міжнародних турнірах.