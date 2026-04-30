Російська влада спільно з американцями намагаються знайти варіанти послаблення санкцій проти РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поінформоване джерело в українській владі.

При цьому в якості “розмінної монети” (яка може використовуватись як пояснення того, чому пом’якшуються санкції) може виступати нібито готовність Росії погоджуватись на перемир’я з Україною.

“Вони хочуть в якийсь момент стартувати з перемир’ям і спробувати, наприклад, домовитись про тижневе перемир’я. І за це частково зняти санкції. Америка отримає новини про тишу на фронті, Путін – часткове послаблення санкцій та відповідні більші доходи. Тобто, по суті, така “торгівля” без жодних гарантій безпеки, що не може влаштовувати українців”, – розповів співрозмовник.

Він пов’язав такі ідеї зокрема з наближення виборів до Конгресу у США, а також як приклад навів історію зі зняттям санкцій з Білорусі – де в обмін на поступове послаблення санкцій, зокрема щодо білоруського калію, диктатор Олександр Лукашенко погоджувався випустити на волю частину політичних в’язнів, не змінюючи своєї політики по суті.

