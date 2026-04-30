Артефакти промислової історії регіону з музейних фондів Миколаївського обласного краєзнавчого музею, Миколаївського обласного художнього музею ім. Верещагіна та Музею суднобудування та флоту будуть оцифровані та об’єднані у відкриту мультимедійну базу даних.

Про це повідомляє Платформа MY ART, яка реалізує проєкт «Промислова спадщина Миколаївщини» разом з Агенцією розвитку Миколаєва в межах програми MUSEUM FUTURES, яку впроваджують RIBBON International та Mystetskyi Arsenal у співпраці з ГО «Спільнота Мистецького арсеналу», передає Інше ТВ.

«Миколаївщина завжди була промисловим серцем Півдня України, але за тяжкою людською працею, металом і машинами завжди ховається глибока та унікальна естетика. Об’єднання фондів різних провідних інституцій регіону в єдину тематичну колекцію – це наш спосіб показати, що українська спадщина багатогранна, стійка й готова відкриватися світові мовою сучасних цифрових технологій», – каже Євген Гомонюк, менеджер проєкту.

Отримані цифрові копії експонатів будуть завантажені на двомовну (укр/англ) платформу «Цифрова спадщина Миколаєва» для вільного доступу 24/7, що дозволить дослідникам, освітянам і широкій громадськості вивчати ці матеріали у зручному форматі.

До онлайн-колекції увійдуть копії унікальних тематичних матеріалів (виробничі альбоми, перші фотовідбитки, поштові листівки), фотографії інструментів, меморіальні артефакти (особисті речі промисловців-миколаївців, у тому числі репресованих), графіка та живопис з жанровими сценами побуту робітників промислової галузі регіону та будівництва знакових об’єктів від корабельних верфей до атомної електростанції, а також рідкісні друковані видання, що ілюструють певні історичні факти, явища суспільного життя і події міста та регіону.

Як повідомляло Інше ТВ, Понад 300 експонатів: у Миколаєві оцифрують унікальну музейну колекцію картин ХХ століття (ФОТО)