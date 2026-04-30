Сьогодні ввечері російські покидьки вкотре за день атакували Миколаїв дронами.
Про це повідомив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич, передає Інше ТВ.
«Унаслідок удару є пошкодження в приватному секторі, також виникла пожежа.
Повітряна тривога продовжується. Загроза зберігається.
Прошу всіх дотримуватись правил безпеки: перебувайте в укриттях, не підходьте до місць влучань та їх уламків.
Окремо наголошую. Нічого не знімайте і не викладайте у мережу. Це питання безпеки», – зазначив мер.
