Верховна Рада України на пленарному засіданні 30 квітня ратифікувала Конвенцію про створення Міжнародної компенсаційної комісії для України (реєстр № 0371).

Про це повідомляє прес-служба Апарату Верховної Ради України, передає Інше ТВ.

Ратифікація Конвенції є елементом створення цілісного міжнародно-правового механізму для відшкодування збитків завданих на території України в межах її міжнародно-визнаного державного кордону, включно з повітряним простором, внутрішніми водами та територіальним морем, внаслідок збройної агресії рф.

Конвенція регулює створення та функціонування Міжнародної компенсаційної комісії для України як другого компонента міжнародного компенсаційного механізму відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих агресією рф проти України, усім зацікавленим фізичним та юридичним особам, а також державі Україна, включаючи її регіональні та місцеві органи влади, державні чи підконтрольні установи з 24 лютого 2022 року або пізніше.

Конвенція має перспективний характер оскільки регулює як існуючі процедури, так і закладає основу для подальшого розвитку міжнародного компенсаційного механізму. Зокрема, створення компенсаційного фонду.

Міжнародна компенсаційна комісія для України створюється як незалежний орган в інституційних рамках Ради Європи та розглядатиме скарги юридичних та фізичних осіб.

Конвенція набуде чинності через три місяці після того, як будуть виконані дві умови, визначені в пункті 3 статті 30:

1) 25 країн-підписантів мають дати згоду на обов’язковість для них цієї Конвенції відповідно до її положень.

2) сукупні індивідуальні внески цих підписантів до бюджету Реєстру на 2025 рік мають становити щонайменше 50% від загального бюджету Реєстру на 2025 рік (3 692 150 євро).

Конвенцію про створення Міжнародної комісії з розгляду претензій для України прийнято та офіційно відкрито для підписання на конференції в Гаазі (Нідерланди) 16 грудня 2025 року.

Серед країн-підписантів: Андорра, Австрія, Бельгія, Хорватія, Кіпр, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Грузія, Німеччина, Ісландія, Ірландія, Італія, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Республіка Молдова, Монако, Чорногорія, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Сан-Марино, Словенія, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Україна та Велика Британія, а також Європейський Союз.

Як повідомляло Інше ТВ, 15–16 грудня 2025 року у Гаазі (Королівство Нідерланди) відбулася Дипломатична конференція з прийняття Конвенції про створення Міжнародної комісії з розгляду заяв для України.