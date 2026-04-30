Колишній поціновувач Трампа Такер Карлсон, який тепер просить вибачення у виборців за те, що агітував за нього, взяв інтерв’ю у ексконгресвумен Тейлор Грін. Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, Уже не подружка. Трамп відкликав підтримку конгресменки Тейлор Грін. Вона стверджує – через Епштейна.

Тепер Грін, яка достроково склала мандат і пішла з Конгресу, звинувачує Трампа в тому, що він керується інтересами Ізраїлю, а не США.

-Вони фактично проковтнули Дональда Трампа цілком і переконалися, що він повністю належить і контролюється урядом Ізраїлю, – заявила Грін, але переклала відповідальність за це і на самих виборців, і на церкви, особливо баптистську.

-Саме американський народ продовжує переобирати Ліндсі Грехемів, Майків Лоулерів та всіх цих огидних людей, яких більшість виборців-республіканців кажуть, що вони ненавидять, але все ж таки якимось чином вони продовжують голосувати за них. Я думаю, що вони повинні це змінити.

Я пішла у відставку з Конгресу, бо відмовляюся бути частиною та підтримувати партію, яка брехала американському народу та повністю його зраджує. Щоб стати президентом Сполучених Штатів, потрібно укласти певні угоди, інакше вам не дозволено мати таку владу.

Ви можете переходити від президента до президента протягом часу, і особливо протягом нашого життя, і ви можете подивитися на кожного президента, подивитися на його кар’єру та рішення, які він приймав, і ви дуже швидко побачите, що вони домовилися підтримувати Ізраїль у будь-який час.

Чому Сполучені Штати Америки роблять це для однієї іноземної країни? Це абсолютно не має сенсу. Ми не робимо цього для жодної іншої іноземної країни.

Я більше не в Конгресі, тому що я не схилила голову перед AIPAC та сіоністами, які буквально повністю контролюють Вашингтон, округ Колумбія. Я б не брала жодних їхніх грошей. Я проголосувала за те, щоб позбавити Ізраїль фінансування американських податкових доларів. Я проголосував за оприлюднення файлів Епштейна, які пов’язані з Ізраїлем.

Ніхто ніколи не говорить про те, що Ізраїль має ядерну зброю, Ізраїль має сотні одиниць ядерної зброї. Ну, хто ж насправді буде зв’язуватися з Ізраїлем зрештою? У них є ядерна зброя. Це просто як… чи бачили ви коли-небудь, щоб хтось панікував через Кім Чен Ина та Північну Корею? Ні. Тому що в нього є ядерна зброя. Тож яка брехня, що ми справді повинні підтримувати Ізраїль.

Наш уряд, Сполучені Штати Америки, повинен служити американському народу та інтересам американського народу, перш за все, завжди, на 100%.

І не слід легко втягувати їх у бомбардування Ірану чи фінансування всіх видів військової техніки та зброї для здійснення геноциду в Газі чи християн у Лівані та сіл у Лівані, а також захоплення їхньої землі.

Я думаю, що в цій країні відбулося промивання мізків, і це часто траплялося через євангельські церкви. Чесно кажучи, це часто траплялося через багато церков. Американському народу знову і знову, і знову, і знову доносили послання, що ми повинні підтримувати Ізраїль будь-якою ціною, незважаючи ні на що, – заявила Грін.