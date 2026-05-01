Підприємство «Балаклавське рудоуправління» в окупованому Криму, яке раніше входило до групи компаній «Смарт-Холдинг» екснардепа та бізнесмена Вадима Новинського і яке було переоформлене на його рідного брата у 2014 році, продовжує видобуток корисних копалин та сплачує сотні мільйонів рублів податків у бюджет РФ. Крім того, підприємство та його працівники допомагають та підтримують армію Росії під час повномасштабного вторгнення в Україну – у відкритих джерелах повідомляють про ремонт військового транспорту та участь у волонтерських проєктах на підтримку військових РФ.

Про це – у новому розслідуванні «Схем» (Радіо Свобода).

Сам Новинський, якого оголосили у розшук в Україні за підозрою у держзраді, називаючи «куратором РПЦ в Україні», тим часом осів у Хорватії: зареєстрував там місце проживання, а у 2025 році придбав маєток у місті Самобор площею понад 1400 квадратів та земельними ділянками у понад 2,5 гектари з виноградниками та садами. У відповіді від адвоката підприємця з іспанської юридичної фірми зазначається, що Новинський є «рішучим прихильником України» і що він «вже тривалий час перебуває під санкціями Російської Федерації, що саме по собі виключає будь-які обґрунтовані твердження щодо його нібито зв’язків із російськими структурами».

У листі від адвоката не наведено жодних доказів того, що Новинський перебуває під санкціями Москви – навпаки, раніше повідомлялось, що у 2020 році з нього зняли російські санкції і нові не вводили. У відповіді адвоката також йдеться про те, що «кампанії, спрямовані на дискредитацію, демонізацію та криміналізацію пана Новинського, є неприйнятними».

Наприкінці березня 2026 року після тривалого мовчання Вадим Новинський дав інтерв’ю німецькому Compact.TV, яке було опубліковане під заголовком «Цей олігарх хоче повалити Зеленського!» і описом, що він був «на зразок Ілона Маска України: підприємець, політик і один із найбагатших людей країни. Тепер його переслідує президент Зеленський – бо він виступає проти його воєнного курсу».

У ньому бізнесмен, зокрема, критикує президента України, висловлює свою думку стосовно війни з РФ, російської мови, «Мінських угод», санкцій проти нього та заборону УПЦ (МП).

«Люди йому повірили. 73% – це люди проголосували за мир, за його найважливішу обіцянку. Усі чекали цього, і він абсолютно обдурив всіх. Такий самий брехун, як і Порошенко. (…) Я вважаю, що бути проукраїнським політиком – це означає бажати миру для своєї країни, робити все для її процвітання. А найважливіша умова для безпеки України – це дружні відносини з Росією. Все інше – нісенітниця. Якщо Україна буде мати добросусідські, дружні та стратегічні відносини з Росією, у нас завжди буде безпека», – каже в інтерв’ю Новинський.

Екснардеп стверджує, що змушений був виїхати з України через попередження про кримінальне переслідування проти нього.

Каже: «Один із силовиків мене попередив заздалегідь, що команда – виїхати, тому що Зеленський вимагає щодня, щоб ми вас заарештували. Тому довелося опинитися за кордоном». В Офісі президента на прохання редакції прокоментувати ці заяви відповіли: «Нас не дуже хвилює, що він розказує. Всі притомні люди можуть погуглити його біографію – олігарх, який перебіг в Україну з Росії, намагався зробити Росію в Україні, політично збанкрутував та втік, і переховується десь за кордоном, витрачаючи свої гроші на поширення неправдивої інформації. Проросійські олігархи завжди закінчують погано».

Новинський вилетів з України, за даними «Української правди», незадовго до початку повномасштабного вторгнення – 10 лютого 2022 року, до Німеччини.

За даними витоків із російських баз перельотів, які є у розпорядженні «Схем», 21 лютого 2022-го він з Росії вилетів до Естонії.

За даними джерел «Схем» з доступом до таких даних, Новинський виїхав з України у червні 2022 і з того часу не повертався.

У липні того ж року він оголосив про складення мандату депутата і плани зосередитись на відновленні зруйнованих храмів. У грудні того ж року проти нього ввели санкції РНБО.

Через кілька місяців після цього, навесні 2023 року журналісти Радіо Свобода зафільмували Новинського на службі у Російській православній церкві у Цюриху. У коментарі журналістам екснардеп повідомив, що перебуває у Швейцарії проїздом з Німеччини.

Пізніше, влітку 2023 році, його разом з родиною зафіксували на одному з курортів Хорватії на березі Адріатичного моря.

Сам Новинський у новому інтерв’ю каже, що нині мешкає в Європі, не називаючи країну. Але завдяки кадрам із цього відео «Схемам» вдалось ідентифікувати, що записали розмову з ним у Хорватії, у готелі Bellevue у місті Опатія.

У хорватському реєстрі журналісти знайшли дані про зареєстроване ним місце проживання – в іншому місті Спліт, в апарт-комплексі Bel Etage, співвласниками якого є, зокрема, громадяни РФ.

Нерухомість Вадима Новинського «Схеми» знайшли в третьому хорватському місті – Самобор, неподалік від столиці. Як свідчать дані з Системи земельних реєстрів та кадастру Хорватії, у 2025 році він став там власником елітного майна.

Нерухомість екснардепа – це дві земельні ділянки на майже 2,5 гектари з виноградниками та садами, а також вілла площею понад 1400 квадратних метрів. До складу резиденції також входять ще один житловий будинок на 265 квадратів, господарські будівлі та винний льох на 200 квадратних метрів. Всередині вілли також є басейн, а на території – поле для гольфу.

В оголошенні про продаж цієї резиденції її назвали «однією з найкрасивіших житлових будівель Хорватії».

Раніше хорватське медіа Jutarnji list повідомило, що Новинський придбав цю нерухомість за 10,5 мільйонів євро у місцевого бізнесмена Томіслава Хорватінчича.

«Я завжди виступав за мир, за відновлення відносин із Росією. Після початку війни теж виступав за мир, збереження життя українців, збереження української державності», – каже в новому інтерв’ю Новинський.

Разом з тим, як з’ясували «Схеми», підприємство його брата в окупованому Криму «працює» на російську армію і підтримує агресію РФ.

Мова про «Балаклавське рудоуправління» у Севастополі, яке спеціалізується на видобутку і обробці вапняку та гіпсового каміння – це підприємство перебуває у власності кіпрської компанії Kagerol Holdings Limited, яка належить рідному брату (по батьку) Вадима Новинського – Ашоту Малхасяну – з 2014 року.

Підприємство змінило власників після окупації Криму Росією, а до цього з 2006 року входило до групи компаній Новинського «Смарт-Холдинг».

Із 2022 року «Балаклавське рудоуправління» перебуває під санкціями РНБО України.

У січні 2023-го в ДБР порушили справу – розслідують діяльність підприємства, зокрема, за статтями про підривну діяльність, тероризм і державну зраду.

За даними слідства, кримська компанія неодноразово постачала матеріали для російських державних компаній, а також була залучена до будівництва низки російських державних інфраструктурних проєктів. Зокрема, забезпечувала матеріали для дорожнього покриття автомобільної траси «Таврида» (Керч – Сімферополь – Севастополь), брала участь у зведенні аеропортів «Бельбек» та «Сімферополь» та військово-патріотичного парку культури та відпочинку збройних сил РФ «Патріот», на території якого розташований музейно-храмовий комплекс.

«Балаклавське рудоуправління» і нині продовжує активну діяльність, хоча і зі збитками – про це свідчить звіт про рух коштів компанії та аналіз супутникових знімків Planet Labs, на яких видно роботу техніки в одному з кар’єрів підприємства.

Крім цього, за даними з російських реєстрів, кримське підприємство з 2022-го до 2025 року сплатило в бюджет РФ понад 2 мільярди рублів податків (це близько 1 мільярда гривень за середнім курсом тих років).

Під час повномасштабного вторгнення на базі цього підприємства також почали ремонтувати російську військову техніку. Про це публічно повідомляють самі працівники та пишуть місцеві ЗМІ.

Російські військові також дякують працівникам «рудоуправління» за підтримку армії. Ось, наприклад, депутат «законодавчих зборів міста Севастополь» від провладної партії «Єдина Росія» Павло Харламов, який у 2024 році підписав контракт і пішов воювати проти України, записав таке звернення:

«Окреме дякую хотів сказати, по-перше, за те, що ваш колектив разом з вашим підприємством в цілому забезпечує активну підтримку бійців у зоні «спеціальної військової операції» (війни РФ проти України – ред.), беручи участь у волонтерських проєктах, виконуючи «заявки» хлопців із фронту. Не було ще жодного випадку, щоб бійці з передової, які звернулись до вас, не отримали б допомоги».

Продукція «Балаклавського рудоуправління» – флюсовий вапняк – також може використовуватись у підтримці російської агресії. Такий вапняк застосовують у металургії, а одним з ключових клієнтів «Балаклавського рудоуправління», щонайменше до 2019 року, був «Абінський електрометалургійний завод» у Краснодарі, який входить у холдинг «Новосталь-М», що співпрацює з головним російським виробником усіх видів озброєння – державною корпорацією «Ростєх».

Серед клієнтів кримського підприємства, як з’ясували журналісти, також значилось «Головне військово-будівельне управління №14», яке підпорядковується Міністерству оборони РФ і займається зведенням військових житлових та нежитлових об’єктів. Зокрема, відповідно до відкритих джерел, це управління займалось будівництвом інфраструктури полігону для тестування комплексів міжконтинентальних балістичних ракет «Сармат» – зброї, якою Росія, за словами експертів, лякає світ і якій у РФ навіть присвятили пісню.

«Головне військово-будівельне управління №14», за даними з державних російських реєстрів, – серед боржників підприємства брата Новинського Ашота Малхасяна. Відповідно до російських реєстрів, воно заборгувало кримському підприємству близько 60 мільйонів рублів (орієнтовно це 35 мільйонів гривень на той час) за поставки 2019-2020 років.

Щонайменше до 2019 року клієнтом «Балаклавського рудоуправління» також було «Головне військово-будівельне управління №7», яке проводило модернізацію вищезгаданого військового аеродрому «Бельбек» у Криму, який є місцем дислокації російських винищувачів Міг-31, Міг-29, Су-30СМ та Су-27. Від компанії Малхасяна «управління №7» отримувало щебенево-піщані суміші.

За даними аналітичної онлайн-платформи Youcontrol Ашот Малхасян залишається пов’язаною особою зі «Смарт-Холдингом» Новинського.

«Схеми» направили запит Вадиму Новинському з питаннями про діяльність бізнесу його брата в окупованому Криму і уточненням, чи має він на неї вплив, а також – про походження коштів на нову резиденцію у Хорватії. Журналісти також попросили його прокоментувати порушені проти нього справи в Україні.

У відповіді, надісланій адвокатом бізнесмена Гонсало Бойє, йдеться, що «пан Новинський є рішучим прихильником України, її народу та державних інституцій. Він вже тривалий час перебуває під санкціями Російської Федерації, що саме по собі виключає будь-які обґрунтовані твердження щодо його нібито зв’язків із російськими структурами».

Водночас ще у 2020 році повідомлялось, що Росія зняла санкції з підприємця.

Адвокат також зазначив, що адресовані бізнесмену запитання «містять приховані твердження, що ґрунтуються на недоведених припущеннях, а не на встановлених фактах, навмисно змішують несумісні правові та фактичні обставини та створюють штучну рамку так званої «помилки асоціації», а сам запит – це «не інструмент добросовісного журналістського розслідування, а скоріше елемент скоординованої кампанії, справжня мета якої полягає не в інформуванні громадськості, а в підриві ділової репутації пана Новинського та здійсненні інформаційного тиску в контексті адміністративних, дисциплінарних, кримінальних та цивільних проваджень у різних юрисдикціях».

«Цим офіційно заявляємо, що будь-яка публікація, яка повністю або частково: подає недоведені факти щодо пана Новинського як встановлені; створює хибний зв’язок із діяльністю або особами, до яких він не має жодного стосунку; подає питання, що наразі перебувають на розгляді, як остаточно вирішені; або відтворює цю відповідь у спотвореному вигляді або поза контекстом, буде вважатися порушенням його прав та законних інтересів. (…) Кампанії, спрямовані на дискредитацію, демонізацію та криміналізацію пана Новинського, є неприйнятними».

Журналісти також звернулись з проханням про коментар до Ашота Малхасяна і чекають на відповідь.

Вадим Новинський – у рейтингу Forbes найбагатших людей світу за 2026 рік. Його статки у порівнянні з 2025 роком майже не змінилися – їх оцінюють у близько $1,2 мільярда.

Він – колишній народний депутат. В 2019 році був обраний до Верховної Ради від нині забороненої «ОПЗЖ». У 2023 році активи Новинського на понад 10 мільярдів гривень арештували – слідство назвало його причетним до «пособництва країні-агресору». Згодом йому повідомили про підозру в державній зраді, як «куратору РПЦ в Україні», та несплаті податків на 4 мільярди гривень. У 2025 році Печерський суд заочно заарештував бізнесмена у справі про держзраду. Згодом його оголосили у розшук в Україні.

