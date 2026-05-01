Уряд ухвалив рішення щодо нормативів дивідендів для державних компаній: за підсумками 2025 року до бюджету надійде майже 50 млрд грн.

Про це повідомила Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, передає Інше ТВ.

Так, компанії енергетичної сфери сплатять:

🔸«Енергоатом» — 50% чистого прибутку (9,344 млрд грн);

🔸«Укргідроенерго» — 30% чистого прибутку (6,285 млрд грн);

🔸«Нафтогаз України» — 30% чистого прибутку, що належить державі (970 млн грн);

🔸АТ «Оператор ГТС України» — 50% чистого прибутку (4,218 млрд грн);

🔸АТ «Оператор ринку» — 75% чистого прибутку (30,5 млн грн);

За словами Ю.Свириденко, планується, що частину чистого прибутку, що залишиться у розпорядженні енергокомпаній, буде спрямовано на реалізацію робіт в межах Планів стійкості регіонів — підготовку до зими, відновлення пошкоджених об’єктів критичної інфраструктури і інженерно-технічний захист.

Державні підприємства інших сфер спрямують держбюджету:

🔸АТ «Українська оборонна промисловість» — 30% чистого прибутку (1,048 млрд грн);

🔸АТ «Укренергомашини» — 75% чистого прибутку з частки держави (1,733 млн грн);

🔸ПрАТ «Укрфінжитло» — 30% чистого прибутку (2,062 млрд грн).

«Рішення щодо кожної компанії ухвалювали у консультаціях з наглядовими радами та керівництвом компаній — з урахуванням фінансового стану та потреб у відновленні», – зауважила очільниця Уряду.

Також сплатять дивіденди і державні банки: ПриватБанк спрямує до бюджету 20,4 млрд грн дивідендів (70% прибутку), а Ощадбанк — 4,8 млрд грн (30%).

