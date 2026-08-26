Державний секретар Марко Рубіо останніми днями заявив кільком своїм іноземним колегам, що «наразі» не очікується, що США розпочнуть нові удари проти Ірану, повідомляє американський чиновник та друге джерело, обізнане з цим питанням, пише Axios.

Натомість, він сказав, що основна увага зосереджена на інших засобах тиску, включаючи ініціативу щодо санкцій, оголошену цього тижня.

Послання Рубіо міністрам закордонних справ кількох країн-союзниць пролунало в той час, коли США вважають, що вони душать Іран морською блокадою, водночас вивозячи дедалі більшу кількість нафти з Ормузької протоки.

Це також ще одна ознака того, що президент Трамп роздратований війною і хоче, щоб вона закінчилася, принаймні наразі. Американський чиновник сказав, що хоча Рубіо чітко дав зрозуміти, що США не планують повернення до великих бойових операцій, він не виключає ударів, якщо Іран атакує першим.

Інший американський чиновник заявив, що розмінування Ормузької протоки ВМС США є переломним моментом у війні, який значною мірою нейтралізує одне з головних джерел впливу Ірану.

Джерела повідомили, що Рубіо окреслив поточну політику адміністрації Трампа щодо Ірану в телефонних розмовах з кількома своїми колегами як:

Уникнення військових дій проти Ірану на даний момент.

Посилення економічного тиску на Іран через військово-морську блокаду США та нові санкції Міністерства фінансів.

Транспортування якомога більшої кількості нафти через протоку на світові енергетичні ринки.

Другий американський чиновник заявив, що очікується, що така політика буде застосовуватися принаймні до проміжних виборів, коли нова військова кампанія знову може бути обговорена.

Американські чиновники стверджують, що розмінування більшої частини Ормузької протоки, у поєднанні з тим фактом, що все більше танкерів рухаються південною смугою протоки останніми тижнями, значно зменшує вплив Ірану на світові енергетичні ринки.

«Іранці втратили контроль над протокою. Тепер її контролюють США», – сказав один із американських чиновників.

Військово-морська блокада США позбавляє Іран критично важливих доходів. За словами американських чиновників, протягом останніх двох тижнів на острові Харг, головному центрі експорту нафти Ірану, майже не було помічено танкерів.

«Іранська економіка перебуває у вільному падінні, а армія режиму знищена», – сказав речник Державного департаменту Томмі Піготт виданню Axios, – «і ми перерізаємо всі фінансові шляхи, що залишилися у режиму».

Він додав: «Президент чітко заявив, що Іран не може мати ядерної зброї, і що він використовуватиме необхідні інструменти для досягнення цієї мети».

Командувач армії Пакистану, фельдмаршал Асім Мунір, у неділю перебував у Тегерані на переговорах з іранським керівництвом. Пакистан був ключовим посередником між США та Іраном з початку війни.

За даними телеканалу «Аль-Арабія», пов’язаного з Саудівською Аравією, Мунір розмовляв з Трампом перед поїздкою та передав іранцям нову пропозицію.

Білий дім не заперечував, що Трамп розмовляв з Муніром, але заявив, що жодних поточних або запланованих переговорів з Іраном не ведеться.

Американські чиновники стверджують, що нові події в протоці та зростання обсягів нафти, що надходить з Перської затоки, позбавили Іран важливої ​​позиції в будь-яких майбутніх переговорах і зробили будь-яку потенційну угоду між Оманом та Іраном щодо протоки неактуальною.

«Зараз ми не ведемо переговори з Іраном. Ми тиснемо на них. Тиск може змусити іранців повернутися за стіл переговорів», – сказав американський чиновник.

За словами джерела, обізнаного з ситуацією, посланці Білого дому Стів Віткофф та Джаред Кушнер, які ведуть переговори з Іраном, як очікується, відвідають Центральне командування США в середу для брифінгів щодо ситуації на місцях.