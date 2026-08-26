У Миколаєві визначили, як працюватимуть заклади загальної середньої освіти у 2026/2027 навчальному році.
Виконавчий комітет погодив форми організації освітнього процесу з урахуванням безпекової ситуації, готовності укриттів та можливостей кожної школи.
Про це повідомляє Миколаївська міськрада, передає Інше ТВ.
Навчальний рік стартує 1 вересня 2026 року та триватиме до 30 червня 2027 року.
Військова адміністрація погодила організацію освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти Миколаєва на новий навчальний рік.
Навчання організують у трьох форматах:
• 45 закладів — очна форма;
• 7 закладів — змішана;
• 12 закладів — дистанційна.
“Форму навчання визначали педагогічні ради кожного закладу, враховуючи передусім безпеку дітей і працівників та можливості для організації якісного освітнього процесу”, – зазначила заступниця начальниці управління освіти міської ради Світлана Макарова.
У разі зміни безпекової ситуації формат навчання може бути переглянутий. Відповідні рішення ухвалюватимуть педагогічні ради закладів освіти.
Як повідомляло Інше ТВ, У Миколаєві готуються до нового навчального року: можливі уроки з 7:30, навчання в укриттях і по змінах