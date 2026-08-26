У Миколаєві визначили, як працюватимуть заклади загальної середньої освіти у 2026/2027 навчальному році.

Виконавчий комітет погодив форми організації освітнього процесу з урахуванням безпекової ситуації, готовності укриттів та можливостей кожної школи.

Про це повідомляє Миколаївська міськрада, передає Інше ТВ.

Навчальний рік стартує 1 вересня 2026 року та триватиме до 30 червня 2027 року.

Військова адміністрація погодила організацію освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти Миколаєва на новий навчальний рік.

Навчання організують у трьох форматах:

• 45 закладів — очна форма;

• 7 закладів — змішана;

• 12 закладів — дистанційна.

“Форму навчання визначали педагогічні ради кожного закладу, враховуючи передусім безпеку дітей і працівників та можливості для організації якісного освітнього процесу”, – зазначила заступниця начальниці управління освіти міської ради Світлана Макарова.

У разі зміни безпекової ситуації формат навчання може бути переглянутий. Відповідні рішення ухвалюватимуть педагогічні ради закладів освіти.

Як повідомляло Інше ТВ, У Миколаєві готуються до нового навчального року: можливі уроки з 7:30, навчання в укриттях і по змінах