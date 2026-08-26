Національна поліція України провела третій, завершальний етап загальнодержавної антинаркотичної спецоперації «РУБІКОН». Упродовж трьох етапів правоохоронці послідовно відпрацювали весь ланцюг наркобізнесу – від промислового виробництва та складської інфраструктури до логістики, онлайн-збуту й фінансових потоків. Загалом слідчі повідомили про підозру 367 фігурантам.

Операція «РУБІКОН» реалізована за координації Департаменту боротьби з наркозлочинністю, Головного слідчого управління Національної поліції України та за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора й обласних прокуратур.

Правоохоронці скоординували масштабний комплекс заходів, спрямованих як на знешкодження виробничого ядра наркобізнесу та складів із наркопродукцією, так ліквідації розгалуженої мережі онлайн-наркошопів, каналів логістичного забезпечення, фінансових потоків і криптовалютних операцій.

Поліцейські провели понад 290 обшуків на території 23 регіонів та столиці. Вилучено понад 100 кг наркотичних засобів та психотропних речовин. Припинено функціонування 56 онлайн-наркошопів та ліквідовано 64 склади зі зберігання готової наркотичної продукції. За результатами проведення завершального етапу операції 98 особам повідомлено про підозру за вчинення наркозлочинів.

Загальнодержавна антинаркотична спецоперація «РУБІКОН» дозволила знешкодити розгалужену наркоінфраструктуру на території країни. Правоохоронці ліквідували виробничі потужності, контрабандні канали постачання прекурсорів, мережу збуту та зберігання наркопродукції. Викрили учасників усіх ланок злочинної діяльності – від організаторів наркобізнесу до постачальників та окремих наркокур’єрів.



Слідчі Нацполіції повідомили про підозру 367 фігурантам кримінальних проваджень.