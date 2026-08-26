Унаслідок атаки основне джерело тепла для міста зазнало серйозних руйнувань.

Про це повідомляють у Групі Нафтогаз, передає Інше ТВ.

«Масштаб пошкоджень можна буде оцінити, щойно це дозволить безпекова ситуація. Координуємо подальші дії з місцевою владою», — зазначив в.о. голови правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Федоренко.

Херсонська ТЕЦ Групи Нафтогаз — виключно цивільний об’єкт, основне призначення якого — постачання тепла жителям міста. Протягом 2026 року ТЕЦ зазнала десятків російських атак.

Як повідомляло Інше ТВ, Ворог вночі атакував Україну 162 дронами