Головне управління ДПС у Миколаївській області повідомляє, що у січні – липні 2026 року до бюджетів усіх рівнів забезпечено екологічного податку у сумі 34,1 млн грн, зокрема до державного бюджету – 21,3 млн грн, до місцевих бюджетів – 12,8 млн гривень.

Надходження екологічного податку є основним джерелом фінансування заходів, спрямованих на захист навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

Екологічний податок сплачується суб’єктами господарювання за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення, у тому числі за викиди двоокису вуглецю, скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти, розміщення та тимчасове зберігання відходів.

Кошти від екоподатку спрямовуються через спеціальні фонди виключно на цілі для фінансування, здійснення програм та заходів природоохоронного значення та ресурсозберігаючих заходів, у тому числі наукових досліджень з цих питань, заходів для зниження негативного впливу забруднення навколишнього природного середовища на відповідних територіях та усунення його шкоди на здоров’я населення.

Детальніше про особливості справляння екологічного податку – у розділі «Онлайн-навчання» за посиланням: https://tax.gov.ua/baneryi/onlayn-navchannya/ekologichniy-podatok/.

Головне управління ДПС у Миколаївській області.