Допомагали киянину оформити фейкову інвалідність третьої групи за 10 000$ – за це затримали екснардепа та посередника, повідомили в Офісі Генпрокурора.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури двом мешканцям Миколаєва, один з яких колишній народний депутат, повідомлено про підозру в отриманні грошей від військовозобов’язаного за допомогу у вирішенні питання про присвоєння йому групи інвалідності для подальшої відстрочки від мобілізаційних заходів.

Встановлено, що киянину через знайомих пообіцяли допомогти отримати третю групу інвалідності, попередньо організувавши його фіктивне лікування на стаціонарі медичного закладу, а також надавши йому підроблені медичні довідки та висновки лікарів.

За даними досудового розслідування, для реалізації оборудки екснардеп обіцяв використати власні зв’язки в медустановах Миколаївської області.

Військовозобов’язаний передав усі свої документи учасникам схеми, а вже за два місяці йому повідомили про присвоєння йому третьої групи інвалідності. Ціна такої послуги – 10 000$. Гроші «клієнт» мав передавати поетапно частинами.

В ході досудового розслідування у Києві задокументовано дві передачі грошей по 5 000$.

Посереднику та колишньому народному депутату повідомлено про підозру у зловживанні впливом, вчиненому шляхом вимагання за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Підозрюваним обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою з правом внесення застави у понад 260 та 120 тис. грн.

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено обвинувальним вироком суду.

За інформацією медіа, мова ймовірно йде про екснардепа Вадима Підберезняка.