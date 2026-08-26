25 серпня Миколаївський академічний художній драматичний театр долучився до «Схід Опера Фест — 2026», представивши на сцені Харківського національного академічного театру опери та балету імені М. В. Лисенка дві вистави — «Катерина» та «Котигорошко».

Про це повідомляється на фейсбук-сторінці Миколаївського академічного худдрамтеатру, передає Інше ТВ.

«Катерина» — проєкт Миколаївського академічного художнього драматичного театру за участі Херсонського музично-драматичного театру імені Миколи Куліша.

«Котигорошко» — спільний проєкт Херсонського музично-драматичного театру імені Миколи Куліша та Миколаївського академічного художнього драматичного театру.

«Для нашого колективу участь у фестивалі стала можливістю представити український театр харківському глядачеві, об’єднати творчі сили та продовжувати культурний діалог між містами», – зазначають у Миколаївському худдрамі.

Довідково:

У «Схід Опера Фесті», який триває у Харкові, беруть участь 18 театрів з 11 міст України. З 18 серпня по 22 вересня відбудуться 34 культурні події, серед яких: опера, балет, мюзикли, драматичні вистави, а також три мистецькі експозиції.

Як повідомляло Інше ТВ, У Миколаївському худдрамтеатрі з’явиться новий культурний простір – «ВільноСцена» (ФОТО)