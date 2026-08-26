Чотири матчі — чотири перемоги, 12 закинутих шайб і лише дві пропущені.

Українська пара хокейна збірна провела в Лондоні серію товариських матчів проти збірної Великобританії та завершила її з беззаперечним результатом — 4:0 на користь України.

Про це повідомляє Національний паралімпійський комітет України, передає Інше ТВ.

Наші пара хокеїсти перемогли британську команду в усіх чотирьох зустрічах:

21 серпня — 3:1

Голи: Юрій Ясковець, Олександр Жавненко, Віктор Дикий.

22 серпня — 3:1

Голи: Віктор Драчук (2 годи), Олександр Жавненко.

23 серпня — 3:0

Голи: Олександр Жавненко (2 голи), Юрій Ясковець.

24 серпня — 2:0

Голи: Олександр Жавненко, Віктор Дикий.

Особливо символічною стала фінальна перемога — 24 серпня, у День Незалежності України. Цю перемогу в Лондоні вони присвятили своїй державі.

Найрезультативнішим гравцем серії став Олександр Жавненко, який забив 6 голів у чотирьох матчах. По два голи також забили Юрій Ясковець, Віктор Дикий та Віктор Драчук.

Склад української збірної:

Євгеній Шваб, Роман Гуменюк, Олександр Чаус, Олександр Жавненко, Сергій Швець, Віктор Драчук, Костянтин Власов, Віктор Дикий, Олександр Рахманний, Тарас Грищук, Віктор Дейнека, Максим Терновой, Юрій Ясковець.

Усі гравці цієї команди — воїни. Люди, які захищали Україну від нападу країни-агресорки та її сателіта, а сьогодні продовжують боротьбу вже на спортивному фронті. На льоду Лондона вони знову довели: український характер — це сила, витримка і віра у перемогу.

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