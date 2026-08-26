Чотири матчі — чотири перемоги, 12 закинутих шайб і лише дві пропущені.
Українська пара хокейна збірна провела в Лондоні серію товариських матчів проти збірної Великобританії та завершила її з беззаперечним результатом — 4:0 на користь України.
Про це повідомляє Національний паралімпійський комітет України, передає Інше ТВ.
Наші пара хокеїсти перемогли британську команду в усіх чотирьох зустрічах:
21 серпня — 3:1
Голи: Юрій Ясковець, Олександр Жавненко, Віктор Дикий.
22 серпня — 3:1
Голи: Віктор Драчук (2 годи), Олександр Жавненко.
23 серпня — 3:0
Голи: Олександр Жавненко (2 голи), Юрій Ясковець.
24 серпня — 2:0
Голи: Олександр Жавненко, Віктор Дикий.
Особливо символічною стала фінальна перемога — 24 серпня, у День Незалежності України. Цю перемогу в Лондоні вони присвятили своїй державі.
Найрезультативнішим гравцем серії став Олександр Жавненко, який забив 6 голів у чотирьох матчах. По два голи також забили Юрій Ясковець, Віктор Дикий та Віктор Драчук.
Склад української збірної:
Євгеній Шваб, Роман Гуменюк, Олександр Чаус, Олександр Жавненко, Сергій Швець, Віктор Драчук, Костянтин Власов, Віктор Дикий, Олександр Рахманний, Тарас Грищук, Віктор Дейнека, Максим Терновой, Юрій Ясковець.
Усі гравці цієї команди — воїни. Люди, які захищали Україну від нападу країни-агресорки та її сателіта, а сьогодні продовжують боротьбу вже на спортивному фронті. На льоду Лондона вони знову довели: український характер — це сила, витримка і віра у перемогу.
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